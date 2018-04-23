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23.04.2018 11:20 Сотни туляков не побоялись запачкать руки на субботнике Алина Фурсенко





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В этом году сотрудники предприятий решили преобразить не только территории своих организаций. Например, у братской могилы близ деревни Большая Еловая к уборке приступили газовики. Как рассказал один из них, «это подшефный памятник, и убираемся здесь не только на субботниках, но и в течение всего года».



Конечно, многие выходили трудовыми коллективами, но есть и те, кто взял личный инвентарь и отправился на уборку всей семьей. Самые маленькие грабли в парке достались Элине Загореевой.



Те, кто обычно в галстуках и пиджаках – чиновники и депутаты – тоже не побоялись запачкать руки, вооружились резиновыми сапогами, ведрами с водой и саженцами. Всего на высадку было подготовлено 11 тысяч разных саженцев. На этом месте когда-то были рябины, пришло время менять декорации. «Мы берем на себя обязательство не только посадить, но и ухаживать потом», - сказал Глава Тулы Юрий Цкипури.



Ударный субботник заставляет город ожить, но стоит каждому туляку бросить на землю по одной палочке от мороженого, и город засыпят сотни килограммов мусора. Следующий субботник, конечно, потребуется, но хочется верить, что он уже будет чуть меньшего масштаба.



Ещё не пробило и 9 утра, как по всему городу загремели грабли и зашумели метлы. В первую очередь, конечно, на главных улицах, в скверах и парках. И они за зиму поднабрали пару лишних тонн мусора.В этом году сотрудники предприятий решили преобразить не только территории своих организаций. Например, у братской могилы близ деревни Большая Еловая к уборке приступили газовики. Как рассказал один из них, «это подшефный памятник, и убираемся здесь не только на субботниках, но и в течение всего года».Конечно, многие выходили трудовыми коллективами, но есть и те, кто взял личный инвентарь и отправился на уборку всей семьей. Самые маленькие грабли в парке достались Элине Загореевой.Те, кто обычно в галстуках и пиджаках – чиновники и депутаты – тоже не побоялись запачкать руки, вооружились резиновыми сапогами, ведрами с водой и саженцами. Всего на высадку было подготовлено 11 тысяч разных саженцев. На этом месте когда-то были рябины, пришло время менять декорации. «Мы берем на себя обязательство не только посадить, но и ухаживать потом», - сказал Глава Тулы Юрий Цкипури.Ударный субботник заставляет город ожить, но стоит каждому туляку бросить на землю по одной палочке от мороженого, и город засыпят сотни килограммов мусора. Следующий субботник, конечно, потребуется, но хочется верить, что он уже будет чуть меньшего масштаба.





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