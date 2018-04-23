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НОВОСТИ | Общество



23.04.2018 10:40 Закрытый детсад «Тулячок» много лет успешно проходил августовские проверки
Татьяна Смирнова

Закрытый детсад «Тулячок» много лет успешно проходил августовские проверки

| фото |
После трагедии в Кемерове проверки противопожарной безопасности буквально волной накрыли все общественные места с массовым пребыванием людей. Исключением не стали и детские образовательные учреждения. Вот только здесь результаты оказались неутешительными - детский сад в Туле и ФОК в Славном закрыли.

По словам председателя Комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева, «все понимают и осознают свою долю ответственности, тем более что во всех учреждениях есть дети, за которых мы отвечаем головой и не только. Нюансы в Славном будем решать. В тех ФОКах, в которых давно не было реконструкции, ремонта, там есть вопросы. В новых же ФОКах вопросов никаких не возникает 100%».

Сейчас и в ФОКе, и в детском саду устраняют нарушения. Три сотни детей пока «Тулячок» не посещают, половина из них распределены по другим детским садам областной столицы, остальные находятся дома. Но, как утверждают представители сада, в любой момент им готовы временно предоставить место в другом образовательном учреждении Тулы.

Как рассказала заведующая детским садом № 143 «Тулячок» Надежда Муратова, «требования меняются, по новым требованиям мы увеличили эвуакуационные выходы. Здесь не было пожарных выходов со второго и первого этажа. Сейчас нарушения устраняем, сделаны выходы, устанавливаются пожарные лестницы».

Кроме того, вместо деревянной двери в кладовой поставят противопожарную, заменят неработающие датчики пожарной сигнализации. В общем, сейчас рабочие трудятся здесь круглые сутки.

Самое интересное - ежегодные августовские проверки сад проходил успешно. Не смотря на видимые нарушения, ответственные лица ставили свои подписи под протоколами о готовности образовательного учреждения к новому учебному году.

По словам уже новой заведующей - прежняя уволена по недоверию учредителем - работы планируют закончить 21 апреля. А уже 10 мая здесь начнут принимать детей.













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