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23.04.2018 09:33 Суд запретил работу кинотеатра и подвального этажа в тульском ТЦ «Рио» Вести-Тула





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Судом исковые требования прокурора района были полностью удовлетворены. Возобновить работу кинозал и магазины в подвальном этаже смогут только после устранения всех нарушений.





Пролетарский районный суд города Тулы запретил работу кинотеатра «Синема Стар» и подвального этажа торгового центра «Рио». Там были выявлены грубейшие нарушения пожарной безопасности, которые могли привести к гибели людей, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.Судом исковые требования прокурора района были полностью удовлетворены. Возобновить работу кинозал и магазины в подвальном этаже смогут только после устранения всех нарушений.

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