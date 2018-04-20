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20.04.2018 18:19 Тульские сотрудники Росгвардии выявили лучших пловцов Вести-Тула





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Также была комбинированная эстафета 4 по 50 метров. В личном первенстве среди мужчин и в эстафете первое место заняли бойцы СОБР. Среди женщин лучшей стала старший сержант Наталья Романова из Щёкина.





В бассейне Тульского государственного университета состоялось первенство по плаванию Управления Росгвардии по Тульской области, в котором приняли участие 47 спортсменов из различных подразделений. Женщины соревновались в брассе, вольном стиле на дистанции 50 метров, а мужчины на сотне.Также была комбинированная эстафета 4 по 50 метров. В личном первенстве среди мужчин и в эстафете первое место заняли бойцы СОБР. Среди женщин лучшей стала старший сержант Наталья Романова из Щёкина.

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