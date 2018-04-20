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НОВОСТИ | Общество



20.04.2018 18:31 Николай Расторгуев рассказал о связи с Тулой
София Гафарова

Николай Расторгуев рассказал о связи с Тулой

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Предельная требовательность с долей юмора. Во время саундчека Николай Расторгуев внимательно вслушивается в звучание всех инструментов и микрофонов, при этом разбавляя серьезный настрой перед концертом дружескими шутками. Поэтому на концертах группы «Любэ» всегда качественный живой звук и душевная атмосфера.

А после выхода песни «Тула горда туляками» для нас коллектив и вовсе стал родным. «Эту песню мы не исполняем в концертах, она написана специально для вас, - рассказал Николай Расторгуев. - Тула – город-герой, здесь невероятные воинские традиции, это место, где куется наш щит».

«Зачетная футболка» на молодежном сленге можно сказать об одежде Николая Расторгуева. Как он признался, такая же может быть и у нашего губернатора Алексея Дюмина. С ним они давно дружны, поэтому в репертуаре появилась тульская песня и в наш город группа приезжает с завидным постоянством. Но, как оказалось, не только это связывает Расторгуева с Тулой. «Году в 80-м я работал в Тульской филармонии в ансамбле «Лейся, песня». Трудовая лежала здесь», - рассказал певец.

Самые любимые и дорогие сердцу песни исполнил коллектив для туляков. От ранних «Не валяй дурака, Америка», «Атас», «Комбат» до песен нового века «Рассея», «Все зависит от Бога». И не смотря на длинную творческую историю группы, каждая песня не теряет своей актуальности.

В следующем году группа «Любэ» отметит свое 30-летие. Поэтому будем ждать с юбилейной программой любимый коллектив снова в Туле.
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