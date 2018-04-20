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20.04.2018 17:37 Депутаты Тульской Облдумы продолжили восстановление яснополянского леса Вести-Тула





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«Наша большая Россия начинается с маленького, - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. - Наследие Льва Николаевича имеет непреходящее значение, он для нас просто святой. Время года не имеет никакого значения – просто есть «Ясная Поляна».



«Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» - эта ежегодная акция по инициативе областных депутатов в одиннадцатый раз прошла на тульской земле. Сегодня утром парламентарии восстанавливали мемориальный лес в музее-усадьбе. Погода не подвела и дала возможность высадить все саженцы. А увлажнённая дождями почва позволит хорошо укорениться молодым деревьям.«Наша большая Россия начинается с маленького, - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. - Наследие Льва Николаевича имеет непреходящее значение, он для нас просто святой. Время года не имеет никакого значения – просто есть «Ясная Поляна».





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