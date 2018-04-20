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20.04.2018 16:16 В Туле уличный гидрант превратился в фонтан Вести-Тула





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В какой-то момент гидрант сорвало, и посередине перекрестка забил фонтан воды высотой в полтора-два метра. Из-за чего возникла серьезная пробка, а также затопило расположенные ниже улицы.



На улице Галкина сорвало пожарный гидрант. Накануне в Ряжском переулке Зареченского округа Тулы загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожарным понадобилось подключиться к уличному гидранту, который находится на пересечении улиц Галкина и Арсенальной.В какой-то момент гидрант сорвало, и посередине перекрестка забил фонтан воды высотой в полтора-два метра. Из-за чего возникла серьезная пробка, а также затопило расположенные ниже улицы.

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