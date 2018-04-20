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20.04.2018 13:06 В Тулу с гастролями приехал «Театр равных» "Вести-Тула"





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18 и 19 апреля прошли спектакль «Бобик в гостях у Барбоски» по рассказу Носова и скоморошина «Ищи ветра в поле» Кировского театра. В инсценировки с куклами привлекались дети, которые прямо с мест принимали участие в представлении.



Сегодня же с гастролями приехал воронежский «Театр равных», участниками которого являются люди с ограниченными возможностями.



В рамках федеральной программы министерства культуры «Большие гастроли для детей и молодёжи» в Тульском театре кукол продолжают встречать гастролирующие труппы областных театров.18 и 19 апреля прошли спектакль «Бобик в гостях у Барбоски» по рассказу Носова и скоморошина «Ищи ветра в поле» Кировского театра. В инсценировки с куклами привлекались дети, которые прямо с мест принимали участие в представлении.Сегодня же с гастролями приехал воронежский «Театр равных», участниками которого являются люди с ограниченными возможностями.









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