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20.04.2018 12:55 Юные таланты из Тулы отправились во Владивосток "Вести-Тула"





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В составе тульской делегации 14 воспитанников детских музыкальных школ, колледжей и школ искусств со всего региона, которые прошли отбор для участия в играх, в том числе трое из Центра одаренных детей. В прошлом году делегация привезла 5 золотых медалей, заняв в общем зачёте 5-е место.



«На самом деле все дети, которые включены в состав Дельфийской сборной, удивительны и уникальны. Эти игры можно сравнить с олимпийскими, только дети соревнуются в творчестве. Поэтому каждый регион выставляет самых лучших», - говорит руководитель делегации Татьяна Тимошенкова.



Делегация от Тульской области в составе 22 человек отправилась сегодня на Дельфийские игры во Владивосток. Это комплексные соревнования среди юных и молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства.В составе тульской делегации 14 воспитанников детских музыкальных школ, колледжей и школ искусств со всего региона, которые прошли отбор для участия в играх, в том числе трое из Центра одаренных детей. В прошлом году делегация привезла 5 золотых медалей, заняв в общем зачёте 5-е место.«На самом деле все дети, которые включены в состав Дельфийской сборной, удивительны и уникальны. Эти игры можно сравнить с олимпийскими, только дети соревнуются в творчестве. Поэтому каждый регион выставляет самых лучших», - говорит руководитель делегации Татьяна Тимошенкова.















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