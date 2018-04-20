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20.04.2018 12:39 21 апреля в Туле пройдет субботник "Вести-Тула"





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Всего будет привлечено более 80 единиц техники. Основные виды работ: сбор летучего мусора, вырубка поросли, уборка смёта бортового камня, а также высадка трех тысяч деревьев и кустарников на 11 объектах города.



Как рассказала начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева, «…за каждым участком будет закреплен ответственный от главного управления по соответствующему территориальному округу. В его обязанности будет входить доставка инвентаря, встреча участников субботника, постановка задач, приемка выполненных работ».





Порядка 17 тысяч человек, по предварительным данным, примут участие в общеобластном субботнике, который состоится завтра, 21 апреля. В их числе около полутора тысяч жителей Тулы. Порядок наведут на 70 городских территориях. Особое внимание уделят состоянию въездных улиц - Новомосковскому, Московскому, Веневскому, Щекинскому и другим шоссе.Всего будет привлечено более 80 единиц техники. Основные виды работ: сбор летучего мусора, вырубка поросли, уборка смёта бортового камня, а также высадка трех тысяч деревьев и кустарников на 11 объектах города.Как рассказала начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева, «…за каждым участком будет закреплен ответственный от главного управления по соответствующему территориальному округу. В его обязанности будет входить доставка инвентаря, встреча участников субботника, постановка задач, приемка выполненных работ».







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