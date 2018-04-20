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20.04.2018 12:08 Закроют ли в Туле ещё один кинотеатр? "Вести-Тула"





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В ходе совместных проверок прокуратуры и МЧС выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. В кинозалах отсутствовало аварийное освещение, пути к эвакуационным выходам в торговом центре были преграждены горючими материалами. Серьёзные нарушения сотрудники надзорного ведомства и спасатели обнаружили и магазинах игрушек и детских товаров.



Первое слушание прошло в среду. К ответу привлечены как собственники, так и арендаторы, многие из которых не явились в суд. Поэтому точку в вопросе о закрытии помещений торгового центра «Рио» пока поставить не удалось.







Сегодня в Пролетарском районном суде рассматривается иск прокурора района о запрете деятельности некоторых помещений в торгово-развлекательном центре «Рио». А именно кинотеатра «Синема Стар» и подвального этажа.В ходе совместных проверок прокуратуры и МЧС выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. В кинозалах отсутствовало аварийное освещение, пути к эвакуационным выходам в торговом центре были преграждены горючими материалами. Серьёзные нарушения сотрудники надзорного ведомства и спасатели обнаружили и магазинах игрушек и детских товаров.Первое слушание прошло в среду. К ответу привлечены как собственники, так и арендаторы, многие из которых не явились в суд. Поэтому точку в вопросе о закрытии помещений торгового центра «Рио» пока поставить не удалось.

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