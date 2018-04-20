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20.04.2018 11:54 Два года назад был создан фонд развития Тульской области «Перспектива» Алина Фурсенко





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«Не секрет, что качественный инструмент стоит очень дорого. И конечно для родителей это большая проблема. А мы даем возможность благодаря фонду «Перспектива» нашим наиболее талантливым детям играть и заниматься на фирменных и профессиональных инструментах», -говорит директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Игорь Лукопров.



Не только культура, но и еще и благоустройство, помощь бюджетным учреждениям, развитие и поддержка спорта, а также ряд других направлений. Всего Фондом реализовано свыше 200 проектов с апреля 2016 года. «Алексей Геннадьевич Дюмин, бывший тогда временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, принял решение создать фонд Тульской области «Перспектива», который будет реализовывать социально-значимые и важные проекты», - рассказывает директор фонда Юлия Федосеева.



33 детские площадки, в числе которых и стилизованная под филимоновскую игрушку. Организация губернского катка в Туле, строительство легкоатлетического стадиона в Новомосковске. Благоустройство дворов, ремонт служебных квартир для врачей и многое другое удалось воплотить в жизнь. Работа фонда продолжится. На 2018-й год запланировано строительство детского сада в Донском, проектирование лыжероллерной трассы на Косой Горе, нового детского сада в Новомосковске – и это лишь часть проектов.

Пианино «Petrof» и музыкальные инструменты для духового оркестра - трубы, саксофоны, ударные , были подарены музыкальной школе им Райхеля Фондом развития Тульской области «Перспектива». Обновление изношенных инструментов – тема действительно актуальная.«Не секрет, что качественный инструмент стоит очень дорого. И конечно для родителей это большая проблема. А мы даем возможность благодаря фонду «Перспектива» нашим наиболее талантливым детям играть и заниматься на фирменных и профессиональных инструментах», -говорит директор Тульской областной детской музыкальной школы имени Райхеля Игорь Лукопров.Не только культура, но и еще и благоустройство, помощь бюджетным учреждениям, развитие и поддержка спорта, а также ряд других направлений. Всего Фондом реализовано свыше 200 проектов с апреля 2016 года. «Алексей Геннадьевич Дюмин, бывший тогда временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, принял решение создать фонд Тульской области «Перспектива», который будет реализовывать социально-значимые и важные проекты», - рассказывает директор фонда Юлия Федосеева.33 детские площадки, в числе которых и стилизованная под филимоновскую игрушку. Организация губернского катка в Туле, строительство легкоатлетического стадиона в Новомосковске. Благоустройство дворов, ремонт служебных квартир для врачей и многое другое удалось воплотить в жизнь. Работа фонда продолжится. На 2018-й год запланировано строительство детского сада в Донском, проектирование лыжероллерной трассы на Косой Горе, нового детского сада в Новомосковске – и это лишь часть проектов.









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