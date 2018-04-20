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НОВОСТИ | Общество



20.04.2018 11:27 Жители Суворова жалуются на нехватку медработников
Виталий Моторин



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Около 150 пятнистых голштинов и еще примерно столько же породы симментал. Около 300 млн. рублей уже вложенных инвестиций и 200 млн. рублей планируемых. Именно так в Суворовском районе создается новое агропредприятие. Именно с него началась рабочая поездка главы региона в Суворовский район. Развивать здесь будут молочное животноводство. К следующему году поголовье вырастет до 1000 голов, а переработка молока с двух тонн в сутки до десяти.

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «…молочная отрасль сегодня все-таки оживает. Несмотря на все сложности на рынке, это хороший пример для других хозяйств. Может быть кто-то прекращает заниматься производством молока, кажется сложным, не всегда рентабельным, но те хозяйства, которые остаются верны данному направлению, они его укрепляют и производительность в регионе растет».

Впрочем, для жителей Суворова, который сильнее всего в регионе нуждается в рабочих местах, 50-70 вакансий которые даст эта ферма важны не меньше. «Поручаю министру сельского хозяйства оказать поддержку. Объема молока, производимого в Тульской области, не хватает для внутреннего потребления. Мы вынуждены покупать молоко в других регионах», - отметил Алексей Дюмин.

Это поручение Алексей Дюмин сделал уже на встрече с жителями Суворова. Здесь речь шла о проблемных вопросах. Один из них - больница, которую глава региона так же посетил. Медицинское учреждение обслуживает жителей сразу четырех районов и остро нуждается в кадрах. Как заверил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…есть заинтересовать некоторых специалистов. Мы убеждаем их работать в Суворовском районе». Алексей Дюмин потребовал решить вопрос нехватки медицинских специалистов.

Суворовский проспект Мира глава региона привёл в пример как образец работы по программе капитального ремонта. Также Алексей Дюмин посетил Черепетскую ГРЭС, которая обеспечивает энергоснабжение на стыке Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской и Брянской энергосистем.
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