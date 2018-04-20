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20.04.2018 10:45 В Туле назвали имена победителей фестиваля «Герой нашего времени»
Анастасия Октябрьская



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Удивить туляков оружием сложно. Пожалуй, если только оружие – это слово. И участники фестиваля доказали, что владеют им безупречно. Организатором «Героя нашего времени» выступила Национальная Ассоциация телерадиовещателей. Впервые этот фестиваль прошшел на тульской земле. Всего на конкурс в этом году было подано свыше 130-ти работ журналистов со всей страны.

«Хочу сказать слова благодарности губернатору, председателю правительства, руководителю Тульской областной Думы, федеральному инспектору, мэру города и всем, кто нам помогал организовать этот фестиваль. Отдельное спасибо руководителю тульского филиала ВГТРК Сергею Белову», – говорит президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Точно в цель – в самое сердце компетентного жюри попали работы шести журналистов. Столько номинаций было заявлено. Многие из участников были награждены специальными призами. Конечно, без наград не остались и наши коллеги – журналисты ГТРК «Тула». В номинации «Цена жизни» победила работа Галины Цой «Под крылом ангела». Лучшим в номинации «Рука помощи» стал фильм Софии Гафаровой «Я могу». А специальным призом награждена Ирина Зарубина за цикл передач «Профессия оружейник».

Награды нашли своих героев. Позади череда мастер-классов с мэтрами документального кино, бесценный обмен опытом с коллегами из регионов. Но всё хорошее, как ему и свойственно, кончается. Остаётся надеяться, что Тула не прощается с фестивалем «Герой нашего времени». А говорит ему до свидания.















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