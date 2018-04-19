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19.04.2018 18:47 В Туле будущие судоводители начали сдавать практику на Воронке Алексей Ерёмин





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Предварительно они прошли обучение и сдали экзамены по судовождению. Аттестация судоводителей, прошедших обучение ВОСВОД по новой программе, уже состоялась. Тестирование проводилось в письменном виде – были выданы билеты по району плавания и типу маломерного судна. Каждый экзаменуемый должен был ответить на 10 вопросов теоретической части, допускалось только две ошибки. После теории аттестуемые направились на водный полигон Центра подготовки ВОСВОД – водохранилище реки Воронки.



«Они должны показать свои умения – как ходить, проводить все маневры, чтобы не было несчастных случаев. Будут работать и на гидроцикле, покажут отход, подход к необорудованному берегу, будут отрабатывать спасение утопающего. Вода никогда не прощает оплошностей», - рассказал инспектор Центра ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский.



Сегодня покорители одной из стихий собрались в Туле на реке Воронке. С приобретением маломерного судна – будь то катер, моторная лодка или гидроцикл – у их владельцев появляются дополнительные обязанности. В первую очередь, свое плавательное средство необходимо зарегистрировать, получить в центре Государственной инспекции по маломерным судам удостоверение, чтобы на полных основаниях бороздить водные просторы.Предварительно они прошли обучение и сдали экзамены по судовождению. Аттестация судоводителей, прошедших обучение ВОСВОД по новой программе, уже состоялась. Тестирование проводилось в письменном виде – были выданы билеты по району плавания и типу маломерного судна. Каждый экзаменуемый должен был ответить на 10 вопросов теоретической части, допускалось только две ошибки. После теории аттестуемые направились на водный полигон Центра подготовки ВОСВОД – водохранилище реки Воронки.«Они должны показать свои умения – как ходить, проводить все маневры, чтобы не было несчастных случаев. Будут работать и на гидроцикле, покажут отход, подход к необорудованному берегу, будут отрабатывать спасение утопающего. Вода никогда не прощает оплошностей», - рассказал инспектор Центра ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский.





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