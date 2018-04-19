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19.04.2018 18:06 Журналист Леонид Млечин на фестивале в Туле рассказал о поисках нового героя Анастасия Октябрьская





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«Меняется интерес зрителя. Раньше он должен был ждать вечернего выпуска новостей, а сейчас может узнать всё сразу. Мы, профессионалы, должны учитывать этот интерес – работать быстрее, интереснее, но очень важно – работать глубоко», - считает Леонид Млечин.



Позади - два насыщенных фестивальных дня и общение с такими мэтрами документального кино как Светлана Колосова, Михаил Кожухов, Алексей Егоров.



Но всё хорошее, как ему и свойственно, заканчивается. Подходит к концу и фестиваль «Герой нашего времени». Герои чьих работ принесут победу участникам, узнаем сегодня вечером. В 18.00 в атриуме Тульского кремля началась церемония награждения. Журналисты ГТРК «Тула» представили на этот конкурс восемь работ.



На десерт фестиваля «Герой нашего времени» - мастер-класс председателя жюри, политического обозревателя и журналиста, писателя, историка, члена Академии российского телевидения Леонида Млечина. Неоднократный лауреат телевизионной премии ТЭФИ пообщался с участниками фестиваля и ответил на их вопросы. Тема беседы – «Журналистика в поисках нового героя. Общество - в поисках новой журналистики».«Меняется интерес зрителя. Раньше он должен был ждать вечернего выпуска новостей, а сейчас может узнать всё сразу. Мы, профессионалы, должны учитывать этот интерес – работать быстрее, интереснее, но очень важно – работать глубоко», - считает Леонид Млечин.Позади - два насыщенных фестивальных дня и общение с такими мэтрами документального кино как Светлана Колосова, Михаил Кожухов, Алексей Егоров.Но всё хорошее, как ему и свойственно, заканчивается. Подходит к концу и фестиваль «Герой нашего времени». Герои чьих работ принесут победу участникам, узнаем сегодня вечером. В 18.00 в атриуме Тульского кремля началась церемония награждения. Журналисты ГТРК «Тула» представили на этот конкурс восемь работ.





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