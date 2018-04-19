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19.04.2018 17:35 Не стало почётного гражданина Тулы Евгения Короткова Вести-Тула





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В страшные годы войны он участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Белоруссии, взятии Кенигсберга и Берлина. В послевоенное время Евгений Коротков работал преподавателем в техникуме им. Мосина, а на пенсии стал активистом ветеранского движения, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи.



На 99-м году жизни скончался почетный гражданин города-героя Тулы, участник Великой Отечественной войны Евгений Николаевич Коротков. Соболезнования родным и близким в связи с его кончиной выразили Глава Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов, упомянув, что Евгений Николаевич посвятил свою жизнь Тульскому краю.В страшные годы войны он участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Белоруссии, взятии Кенигсберга и Берлина. В послевоенное время Евгений Коротков работал преподавателем в техникуме им. Мосина, а на пенсии стал активистом ветеранского движения, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи.

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