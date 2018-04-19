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19.04.2018 17:23 Спортсменка из Новомосковска завоевала две медали первенства Европы по тхэквондо Александр Конов





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Виктория Романова, тренирует которую Джахангир Сабуров, в составе сборной России заняла первое место в дисциплине «командный туль» и стала второй в «командных спаррингах». Для нашей талантливой спортсменки это уже не первая серьёзная международная награда - в прошлом году она становилась бронзовым призёром первенства мира в ирланском Дублине.



Президент Федерации тхэквондо Тульской области Джахангир Сабуров рассказал, что «всем нашим победам предшествовала огромная работа, мы занимаемся каждый день по нескольку часов, а на сборах – несколько раз в день. Развитие тхэквондо в Тульской области оцениваю на «хорошо». Мы часто выезжаем на международные турниры. В октябре на первенстве мира мы заняли третье место».



Виктория Романова из Новомосковска завоевала золотую и серебряную медали на первенстве Европы по тхэквондо в словенском Мариборе. Награды оспаривали более 600-т спортсменов из 28 стран.Виктория Романова, тренирует которую Джахангир Сабуров, в составе сборной России заняла первое место в дисциплине «командный туль» и стала второй в «командных спаррингах». Для нашей талантливой спортсменки это уже не первая серьёзная международная награда - в прошлом году она становилась бронзовым призёром первенства мира в ирланском Дублине.Президент Федерации тхэквондо Тульской области Джахангир Сабуров рассказал, что «всем нашим победам предшествовала огромная работа, мы занимаемся каждый день по нескольку часов, а на сборах – несколько раз в день. Развитие тхэквондо в Тульской области оцениваю на «хорошо». Мы часто выезжаем на международные турниры. В октябре на первенстве мира мы заняли третье место».





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