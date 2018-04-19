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19.04.2018 16:33 В администрации Тулы раскрыли план мероприятий в честь 73-й годовщины Победы Вести-Тула





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В их числе - уроки мужества, торжественные линейки, митинги, возложения цветов. В преддверие Дня Победы пройдут акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», а 9 мая не только в оружейной столице, но и в поселениях Большой Тулы состоится шествие «Бессмертного полка».



Как сообщила начальника отдела культуры и туризма Управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова, «в поселениях Большой Тулы пройдет общественная акция «Бессмертный полк», в частности в поселке Ленинский. В нем смогут принять участие те жители, которые по состоянию здоровья либо по другим причинам не смогут быть участниками городского шествия. А вечером состоятся концертные программы, по завершению которых в девяти поселениях небо озарится праздничным фейерверком».



Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин дал поручения: «Управление по благоустройству совместно с Центральным и Советским округом, Алексей Сергеевич Нагайцев в части тротуаров - организовать пеший обход по проспекту Ленина, Менделеевской с заходом через памятник Льву Толстому в Центральный парк. Нужно всё посмотреть и сделать план, по которому к 7 числу всё должно быть приведено в порядок. 7 числа будет приёмка маршрута, все вместе пойдём пешком».



В администрации Тулы активно готовятся к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. План мероприятий обсудили сегодня на заседании организационного комитета города. В период с 29 апреля по 12 мая в Туле пройдет более 200 культурных мероприятий, также запланировано 14 физкультурно-спортивных и большое количество образовательных акций.В их числе - уроки мужества, торжественные линейки, митинги, возложения цветов. В преддверие Дня Победы пройдут акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», а 9 мая не только в оружейной столице, но и в поселениях Большой Тулы состоится шествие «Бессмертного полка».Как сообщила начальника отдела культуры и туризма Управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова, «в поселениях Большой Тулы пройдет общественная акция «Бессмертный полк», в частности в поселке Ленинский. В нем смогут принять участие те жители, которые по состоянию здоровья либо по другим причинам не смогут быть участниками городского шествия. А вечером состоятся концертные программы, по завершению которых в девяти поселениях небо озарится праздничным фейерверком».Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин дал поручения: «Управление по благоустройству совместно с Центральным и Советским округом, Алексей Сергеевич Нагайцев в части тротуаров - организовать пеший обход по проспекту Ленина, Менделеевской с заходом через памятник Льву Толстому в Центральный парк. Нужно всё посмотреть и сделать план, по которому к 7 числу всё должно быть приведено в порядок. 7 числа будет приёмка маршрута, все вместе пойдём пешком».





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