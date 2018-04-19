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19.04.2018 15:56 В Тульской области введен особый противопожарный режим Вести-Тула





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Большинство возгораний легко предотвратить. Помните, что в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются вдвое. Например, на обычных граждан - до 4000 рублей, а вот на юридических лиц - до полумиллиона.







На территории Тульской области с сегодняшнего дня введен особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, в том числе запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и другие.Большинство возгораний легко предотвратить. Помните, что в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются вдвое. Например, на обычных граждан - до 4000 рублей, а вот на юридических лиц - до полумиллиона.

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