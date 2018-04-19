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НОВОСТИ | Общество



19.04.2018 17:34 «Ростелеком» «вывел на орбиту» молодежь на фестивале профессий в Туле
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Тульский филиал «Ростелекома» поддержал Первый городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?», на который собрались более 600 участников: студенты, школьники, родители, педагоги.

Мероприятие организовала общественная организация TulaTeens («Тульские подростки») при поддержке администрации города и Регионального отделения РСПП Тульской области. Участники представили 30 проектов: творческих, инженерных, экологических и краеведческих. Работы оценивали 17 экспертов из ведущих вузов и предприятий Москвы, Тулы и Казани. Кроме того, в рамках профориентационной игры, молодёжь познакомилась с деятельностью предприятий региона.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Профориентация помогает сформировать интерес к специальностям, которые могут стать для ребят делом всей жизни. «Ростелеком» заинтересован в квалифицированных кадрах, особенно в сфере IT и телекоммуникаций. Мы активно поддерживаем талантливую молодежь, представители которой, надеюсь, придут к нам в качестве молодых специалистов».

Одна из площадок была организована «Ростелекомом» – крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений. Специалисты компании в игровой форме знакомили ребят с профессиями инженера электросвязи, инсталлятора, инженер-энергетика и другими. Школьники и студенты выполняли практические задания, участвовали в викторине «Безопасный интернет», в конкурсах на смекалку и интеллект. Лучшие участники получили фирменные призы от «Ростелекома».

Наталия Ерёмина, лидер сообщества TulaTееns:
«Мы рады, что туляки откликнулись на предложенный нами формат и готовы развивать профориентацию и проектную деятельность на серьезном уровне. В процессе подготовки и проведения фестиваля мы собрали лучшие профориентационные решения наших партнеров и задумали новые молодёжные проекты. Спасибо «Ростелекому» за содействие в организации мероприятия, за кейсы и за масштабную презентацию компании на фестивале».

В выставочной зоне тульские предприятия и образовательные учреждения развернули экспозиции, а также выступили с презентациями с главной сцены Фестиваля. Специалисты «Ростелекома» рассказали о компании, о её лидерстве на рынке высокоскоростного интернета и «Интерактивного ТВ», которое смотрят почти 5 млн семей по всей России. Современное телевидение от «Ростелекома» – это огромное количество телеканалов, богатый набор видеоконтента, а также сервисы: «Управление просмотром», «Родительский контроль», «Видеопрокат», «Мультискрин», «Караоке» и др.

Подробности об интерактивном ТВ и других услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте www.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-100-0-800.
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