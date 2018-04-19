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19.04.2018 12:34 Алексей Мосин: собираю материал для новой книги Олег Масальский





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Когда она началась, он готовил минометчиков в полковой школе. Но в тылу сидеть не стал, ушел на фронт. Попал на 3-й Украинский, и решил пойти в разведку. Форсировал Днепр, а уже затем в качестве помощника командира, со своим отрядом получил задание взять сопку на правом берегу реки и задание это выполнил.



«Подкрались на бросок гранаты и с криком ура по моей команде накрыли фашистов. Мы эту сопку взяли без потерь со своей стороны. В плен захватили человек 18 гитлеровцев. Остальные, либо погибли, либо сбежали с поля боя», - вспоминает Алексей Мосин.



Разведчик на фронте, а тем более на передовой, это всегда непредсказуемость. И вот в одну из очередных вылазок отряд Мосина попал под минометный обстрел, сразу несколько бойцов, среди которых и наш герой были ранены. Осколком ему перебило обе ноги, кости остались целы, но раны долго заживать не хотели. Семь месяцев он провел в госпиталях, после чего летом 1944-го сержант Мосин был демобилизован.



Сейчас Алексей Иванович вспоминает о переправе через Днепр, как о вполне рядовом эпизоде своей биографии. Но этот этап в его жизни закалил потомственного офицера. Он и затем решал самые сложные оперативные задачи. Уже после войны, Алексей Мосин, приложил руку к совершенствованию работы системы МВД в Туле. А его книги стали настоящими учебниками для молодых следователей. И сейчас Алексей Иванович собирает материал для очередной литературной работы. Ведь и в современной политической обстановке у фронтового разведчика, есть свое видение плана действий.



В свои девяносто пять он читает наизусть любимые стихотворения собственного сочинения. Делится творческими планами и рассуждает о нынешней политической обстановке в мире. Алексей Иванович Мосин из тех, кто не понаслышке знает, что такое Великая Отечественная война.Когда она началась, он готовил минометчиков в полковой школе. Но в тылу сидеть не стал, ушел на фронт. Попал на 3-й Украинский, и решил пойти в разведку. Форсировал Днепр, а уже затем в качестве помощника командира, со своим отрядом получил задание взять сопку на правом берегу реки и задание это выполнил.«Подкрались на бросок гранаты и с криком ура по моей команде накрыли фашистов. Мы эту сопку взяли без потерь со своей стороны. В плен захватили человек 18 гитлеровцев. Остальные, либо погибли, либо сбежали с поля боя», - вспоминает Алексей Мосин.Разведчик на фронте, а тем более на передовой, это всегда непредсказуемость. И вот в одну из очередных вылазок отряд Мосина попал под минометный обстрел, сразу несколько бойцов, среди которых и наш герой были ранены. Осколком ему перебило обе ноги, кости остались целы, но раны долго заживать не хотели. Семь месяцев он провел в госпиталях, после чего летом 1944-го сержант Мосин был демобилизован.Сейчас Алексей Иванович вспоминает о переправе через Днепр, как о вполне рядовом эпизоде своей биографии. Но этот этап в его жизни закалил потомственного офицера. Он и затем решал самые сложные оперативные задачи. Уже после войны, Алексей Мосин, приложил руку к совершенствованию работы системы МВД в Туле. А его книги стали настоящими учебниками для молодых следователей. И сейчас Алексей Иванович собирает материал для очередной литературной работы. Ведь и в современной политической обстановке у фронтового разведчика, есть свое видение плана действий.









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