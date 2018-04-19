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19.04.2018 11:46 «Театральный дворик» стал победителем «Event-ПРОРЫВ 2017» "Вести-Тула"





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Несмотря на серьезную конкуренцию фестиваль «Театральный дворик» по единогласному решению жюри занял первое место в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства» и второе - в номинации «Лучшее событие в сфере событийного туризма»! Это позволяет Туле претендовать на автоматическое участие в Федеральной премии «Золотой Пазл» и далее – в международной премии «Global Event Awards».







Международный фестиваль «Театральный дворик» стал победителем и призером в двух номинациях премии «Event-ПРОРЫВ 2017». Это ежегодное событие в области профессиональной организации и проведения мероприятий. На этот раз претендовали на признание почти 100 проектов из разных городов и регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижегородской области, Белгорода, Крыма и других.Несмотря на серьезную конкуренцию фестиваль «Театральный дворик» по единогласному решению жюри занял первое место в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства» и второе - в номинации «Лучшее событие в сфере событийного туризма»! Это позволяет Туле претендовать на автоматическое участие в Федеральной премии «Золотой Пазл» и далее – в международной премии «Global Event Awards».

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