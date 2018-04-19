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19.04.2018 11:38 Из-за неработающих светофоров многие туляки опоздали на работу "Вести-Тула"





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По информации сотрудников ГИБДД, причиной пробок стали неработающие светофоры на ряде перекрестков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, массовое отключение светофоров произошло в связи с повреждением кабеля в районе пересечении Тургеневской и Советской. Аварийные бригады ведут работы по устранению поломки. В течение дня работа светофоров будет восстановлена.





Сегодня утром многие туляки опоздали на работу. В затор попали те, кто выезжал из Пролетарского района. Затруднено движение было и на улице Советской, на Пролетарской, на Кирова, на Замочной.По информации сотрудников ГИБДД, причиной пробок стали неработающие светофоры на ряде перекрестков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, массовое отключение светофоров произошло в связи с повреждением кабеля в районе пересечении Тургеневской и Советской. Аварийные бригады ведут работы по устранению поломки. В течение дня работа светофоров будет восстановлена.

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