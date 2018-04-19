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19.04.2018 11:30 Тульские женщины-боксеры успешно выступили в Подольске "Вести-Тула"





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В своих возрастных группах и весовых категориях победу одержала Анастасия Кузякова, Анастасия Епифанова заняла второе место, а Валентина Рубан, Мария Качалкина и Екатерина Быкова стали третьими. Возглавляли тульскую делегацию Владимир Ульянов и Игорь Ли.





Женская сборная Тульской области по боксу завоевала золотую, серебряную и три бронзовые медали на прошедшем в Подольске I Всероссийском турнире класса "Б" на призы Заслуженного мастера спорта, двукратной чемпионки мира Софьи Очигавы.В своих возрастных группах и весовых категориях победу одержала Анастасия Кузякова, Анастасия Епифанова заняла второе место, а Валентина Рубан, Мария Качалкина и Екатерина Быкова стали третьими. Возглавляли тульскую делегацию Владимир Ульянов и Игорь Ли.

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