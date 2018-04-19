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19.04.2018 10:34 Вместе со свидетельством о рождении туляки получают подарок Татьяна Смирнова





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Елена и Данила пришли получать свидетельство о рождении дочки Лиды. Подарок стал неожиданным, но очень приятным сюрпризом. В семье Угаровых уже подрастает двое сыновей. И только дочка получила такое приданное от Тульской области.



Как рассказала начальник отдела комитета ЗАГС администрации города Тулы Татьяна Трофимова, «…акция «Подарок новорожденному» действует с 6 марта 2018 года. Несмотря на то, что до этого подарки не выдавали, родители к нам приходили со свидетельством о рождении и их получали. С начала года уже полторы тысячи родителей получили подарки».



Старт акции «Подарок новорожденному» дал губернатор области Алексей Дюмин в марте после посещения родильного дома имени Гумилевской в Туле. Презент маленьким тулякам, а точнее их родителям, вручается вместе со свидетельством о рождении. Все, кто появился на свет после 1 января 2018 года, имеют право на подарок.



Небольшой, но очень увесистый пакет. Это и есть подарок новорожденному. В нем всё необходимое на первое время для малыша. «Здесь и пеленки, и распашонки, одеяло, подгузники. Все это необходимо», - говорит Елена Угарова.Елена и Данила пришли получать свидетельство о рождении дочки Лиды. Подарок стал неожиданным, но очень приятным сюрпризом. В семье Угаровых уже подрастает двое сыновей. И только дочка получила такое приданное от Тульской области.Как рассказала начальник отдела комитета ЗАГС администрации города Тулы Татьяна Трофимова, «…акция «Подарок новорожденному» действует с 6 марта 2018 года. Несмотря на то, что до этого подарки не выдавали, родители к нам приходили со свидетельством о рождении и их получали. С начала года уже полторы тысячи родителей получили подарки».Старт акции «Подарок новорожденному» дал губернатор области Алексей Дюмин в марте после посещения родильного дома имени Гумилевской в Туле. Презент маленьким тулякам, а точнее их родителям, вручается вместе со свидетельством о рождении. Все, кто появился на свет после 1 января 2018 года, имеют право на подарок.















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