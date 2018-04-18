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18.04.2018 18:39 В Тульской филармонии собрали активистов местного самоуправления Вести-Тула





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«В единой упряжке мы с вами делаем всё возможное на благо нашего региона, для улучшения качества жизни людей», - отметил в поздравлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Старосты различных сёл и деревень - тоже участники местного самоуправления. Их на сегодня в Тульской области выбрали уже более 700. Именно у старост в отдаленных деревнях первыми просят помощи местные жители.



«У нас дружная деревня, друг другу помогаем, а если не можем помочь – обращаемся к администрации», - рассказала Галина Якунина, староста деревни Барыбинка.



Один из самых молодых российских праздников – День местного самоуправления – отмечается в нашей стране 21 апреля. А уже сегодня самых активных туляков чествовали в Тульской областной филармонии. Именно от их профессионализма, опыта и ответственности зависит то, насколько благоустроенна и комфортна жизнь в городах и сёлах. Более того, именно местное самоуправление - один из главных инструментов демократии в современной России.«В единой упряжке мы с вами делаем всё возможное на благо нашего региона, для улучшения качества жизни людей», - отметил в поздравлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Старосты различных сёл и деревень - тоже участники местного самоуправления. Их на сегодня в Тульской области выбрали уже более 700. Именно у старост в отдаленных деревнях первыми просят помощи местные жители.«У нас дружная деревня, друг другу помогаем, а если не можем помочь – обращаемся к администрации», - рассказала Галина Якунина, староста деревни Барыбинка.





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