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НОВОСТИ | Общество



18.04.2018 18:39 В Тульской филармонии собрали активистов местного самоуправления
Вести-Тула

В Тульской филармонии собрали активистов местного самоуправления

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Один из самых молодых российских праздников – День местного самоуправления – отмечается в нашей стране 21 апреля. А уже сегодня самых активных туляков чествовали в Тульской областной филармонии. Именно от их профессионализма, опыта и ответственности зависит то, насколько благоустроенна и комфортна жизнь в городах и сёлах. Более того, именно местное самоуправление - один из главных инструментов демократии в современной России.

«В единой упряжке мы с вами делаем всё возможное на благо нашего региона, для улучшения качества жизни людей», - отметил в поздравлении губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Старосты различных сёл и деревень - тоже участники местного самоуправления. Их на сегодня в Тульской области выбрали уже более 700. Именно у старост в отдаленных деревнях первыми просят помощи местные жители.

«У нас дружная деревня, друг другу помогаем, а если не можем помочь – обращаемся к администрации», - рассказала Галина Якунина, староста деревни Барыбинка.
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