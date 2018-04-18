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НОВОСТИ | Общество



18.04.2018 17:13 «Ростелеком» и ПФР приглашают туляков старшего поколения на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018»
Вести-Тула

«Ростелеком» и ПФР приглашают туляков старшего поколения на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018»

| фото |
18 апреля 2018г. начался прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
- Мои интернет-достижения;
- Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;
- Моя общественная интернет-инициатива.
Цели конкурса:
- Популяризация обучения работе в сети интернет;
- Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- Выявление наиболее активных регионов;
- Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.

Чтобы принять участие в конкурсе, жителям Тулы и Тульской области необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

* * *
Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.

Второй конкурс, «Спасибо интернету 2016» проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

Отличительной особенностью конкурса «Спасибо интернету 2017» стал своеобразный рекорд: самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы уже исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru
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