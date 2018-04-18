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НОВОСТИ | Общество



18.04.2018 16:54 100 лет назад на тульской земле было создано Управление госбезопасности
Вести-Тула

100 лет назад на тульской земле было создано Управление госбезопасности

| фото |
В эти дни сотрудники регионального Управления ФСБ отмечают 100-летие со дня создания Управление госбезопасности на тульской земле. Сегодня в кремлевском сквере у памятника тульским чекистам - участникам и организаторам героической обороны города оружейников, состоялся торжественный митинг.

В нем приняли участие действующие сотрудники различных подразделений УФСБ, а так же ветераны службы. Все они возложили цветы к Вечному огню мемориала. В годы обороны Тулы именно чекисты сплотили жителей города, образовав Тульский рабочий полк, который не сдал город врагу.

По словам начальника УФСБ России по Тульской области Алексея Зиновьева, «сейчас коллектив Управления молодой, целеустремленный, сплоченный. Мы чтим традиции, которые заложили наши старшие товарищи, ветераны. Мы обещаем, что будем блюсти принципы законности и верности государству».
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