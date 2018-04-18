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НОВОСТИ | Общество



18.04.2018 16:13 В Туле обсудили мировые тенденции в документальном кино и журналистике
Виталий Моторин

В Туле обсудили мировые тенденции в документальном кино и журналистике

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О таком внимании прессы мечтает, пожалуй, любая медиаплощадка. В Тульском музее оружия в эти дни – десятки тех, чьё оружие - не винтовки, автоматы и бомбы, а диктофоны, блокноты и видеокамеры.

Какие программы собирают самые высокие рейтинги на российском телевидении? Об этом с участниками фестиваля «Герой нашего времени» говорила режиссёр, продюсер и сценарист документального кино Светлана Колосова. Ими оказались новогоднее обращение президента и трансляция парада Победы. Лидер среди документалок – лента Оливера Стоуна «Путин». Впрочем, другую картину Андрея Кондрашова о российском президенте тоже смотрят весьма хорошо.

Ну а европейских режиссеров в России интересует природа. «На Камчатке очень хорошо зарабатывают разрешением на съемки японцам, американцам, немцам, - рассказала член Академии российского телевидения Светлана Колосова. – Все темы, которые волнуют общество, должны быть представлены в документальном кино. Этот жанр позволяет весь видеоматериал ещё и осмыслить. Не просто выложить в Фейсбук, а донести до зрителя мысль, которая волнует автора фильма, режиссера».

Абсолютная тишина в зале установилась, когда на экране появились кадры документального фильма о крымских летчиках. Как соблюсти баланс между жареными фактами и скандальными программами, которые дают рейтинги, и умными, добрыми, вечными передачами, которые воспитывают аудиторию, - тема дискуссий.

Операторская работа, режиссёрские задумки, сценарии и персонажи – всё это в Тульском музее оружия участники фестиваля «Герой нашего времени» будут обсуждать на протяжении этого и следующего дня.
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