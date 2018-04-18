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18.04.2018 15:51 Закроют ли ещё один кинотеатр в Туле? Анастасия Октябрьская





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Именно с такими исковыми заявлениями прокуратура Пролетарского района обратилась в суд с требованием запретить деятельности кинотеатра и цокольного помещения в ТРЦ «Рио». К ответу привлечены собственники и арендаторы, многие из которых не явились на слушание дела, в связи с чем судом объявлен перерыв.



Отсутствие аварийного освещения в кинотеатре, захламленные горючими материалами пути к эвакуационным выходам и серьезные нарушения пожарной безопасности даже в магазине детских товаров и игрушек.Именно с такими исковыми заявлениями прокуратура Пролетарского района обратилась в суд с требованием запретить деятельности кинотеатра и цокольного помещения в ТРЦ «Рио». К ответу привлечены собственники и арендаторы, многие из которых не явились на слушание дела, в связи с чем судом объявлен перерыв.





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