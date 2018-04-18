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18.04.2018 15:39 Франчайзинг положительно повлиял на тульскую экономику Алексей Ерёмин





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По словам руководителя информационного агентства Андрея Мазова, «надо создать сайт, предусмотреть множество возможностей для его развития, скоординировать работу в социальных сетях, заниматься продвижением – это всё тяжело в регионе делать. Иногда не хватает людей, квалификации. Если вы берёте франшизу, то обычно всё готовое предоставляют, поэтому очень часто такой бизнес могут начать в одиночку или два человека. Франшиза выгодна, когда ты не до конца уверен и хочешь попробовать, получив все готовые инструменты для работы».



Один из самых успешных франчайзи в медиасфере – телепрограмма «Кто хочет стать миллионером?». На экраны страны она выходит более 20 лет. По словам телеведущего Дмитрия Диброва, «Франшиза – это веление времени. Мы должны забыть старообрядное представление о границах. Мы на верном пути, когда говорим, что по качеству наше телевидение не уступает западному. Мы говорим «франшиза», а почему не сказать другую формулировку «перекрестное опыление»? Рука, печень, сердце – части одного организма, между ними нет границ».



Доказано: покупка франшиз укрепляет внутренние и внешние хозяйственные отношения любого населённого пункта. По сути франчайзинг экономически сближает не только города, но страны и континенты. Затрагивает франчайзинг и социальную сферу. Для производства материальных благ, их обмена и распределения задействуются всё новые рабочие силы. По мере интенсивного развития инфраструктуры города компании-франчайзи задействуют те социальные группы, которые раньше оставались за бортом и не могли реализовать свой потенциал.



По мере охвата франчайзингом сфер общественного питания, индустрии развлечений, туризма, гостиничного и автомобильного бизнеса, качество обслуживания повышается в разы и остается навсегда. Современный франчайзинг позволяет оставить отжившие свой век технологии далеко позади. Он учащает пульс экономической, общественной и политической жизни города-героя Тулы.



«В Америке треть бизнесменов сферы услуг работают по франшизе», - рассказал предприниматель Сергей Фролов.



Данный бизнес-инструмент востребован в различных деловых сферах и активно внедряется предпринимателями, несмотря на все существующие сложности. Самое главное – это доход и сотрудничество.



Помимо громкого и раскрученного имени франшиза приносит предпринимателю готовую и отработанную концепцию, уже принесшую успех и деньги. Заключив договор с известной компанией, франчайзи идут не тернистым путем проб и ошибок в новой для себя сфере, а действуют по отлаженным схемам. Это же касается и медиасферы.По словам руководителя информационного агентства Андрея Мазова, «надо создать сайт, предусмотреть множество возможностей для его развития, скоординировать работу в социальных сетях, заниматься продвижением – это всё тяжело в регионе делать. Иногда не хватает людей, квалификации. Если вы берёте франшизу, то обычно всё готовое предоставляют, поэтому очень часто такой бизнес могут начать в одиночку или два человека. Франшиза выгодна, когда ты не до конца уверен и хочешь попробовать, получив все готовые инструменты для работы».Один из самых успешных франчайзи в медиасфере – телепрограмма «Кто хочет стать миллионером?». На экраны страны она выходит более 20 лет. По словам телеведущего Дмитрия Диброва, «Франшиза – это веление времени. Мы должны забыть старообрядное представление о границах. Мы на верном пути, когда говорим, что по качеству наше телевидение не уступает западному. Мы говорим «франшиза», а почему не сказать другую формулировку «перекрестное опыление»? Рука, печень, сердце – части одного организма, между ними нет границ».Доказано: покупка франшиз укрепляет внутренние и внешние хозяйственные отношения любого населённого пункта. По сути франчайзинг экономически сближает не только города, но страны и континенты. Затрагивает франчайзинг и социальную сферу. Для производства материальных благ, их обмена и распределения задействуются всё новые рабочие силы. По мере интенсивного развития инфраструктуры города компании-франчайзи задействуют те социальные группы, которые раньше оставались за бортом и не могли реализовать свой потенциал.По мере охвата франчайзингом сфер общественного питания, индустрии развлечений, туризма, гостиничного и автомобильного бизнеса, качество обслуживания повышается в разы и остается навсегда. Современный франчайзинг позволяет оставить отжившие свой век технологии далеко позади. Он учащает пульс экономической, общественной и политической жизни города-героя Тулы.«В Америке треть бизнесменов сферы услуг работают по франшизе», - рассказал предприниматель Сергей Фролов.Данный бизнес-инструмент востребован в различных деловых сферах и активно внедряется предпринимателями, несмотря на все существующие сложности. Самое главное – это доход и сотрудничество.





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