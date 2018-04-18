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18.04.2018 12:42 Музей-заповедник «Куликово поле» презентовал новые издания "Вести-Тула"





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Площадкой для презентации на этот раз стал отреставрированный объект культурного наследия - дом тульского самоварного короля Василия Баташёва. По словам директора музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко, «…подобные презентации стали уже традиционными. В изданиях отражена работа сотрудников музея за отчетный период».



Также культурные деятели отметили и работу СМИ. Специальные благодарности получили 2 корреспондента ГТРК Тула - Елена Панова и Виктор Щеглов.





Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Центр по охране и использованию памятников истории и культуры презентовали свои новые издания: историко-географические очерки Наумова «Куликово поле в XII - XX веках», монографию Вронского «Настало время обнажить меч» и каталог традиционного костюма из фондов музея.Площадкой для презентации на этот раз стал отреставрированный объект культурного наследия - дом тульского самоварного короля Василия Баташёва. По словам директора музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко, «…подобные презентации стали уже традиционными. В изданиях отражена работа сотрудников музея за отчетный период».Также культурные деятели отметили и работу СМИ. Специальные благодарности получили 2 корреспондента ГТРК Тула - Елена Панова и Виктор Щеглов.







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