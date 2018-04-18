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18.04.2018 12:25 Отделение РГО инициировало проект «География тульского металла» "Вести-Тула"





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Отметить этот юбилей предлагается установкой на месте первых металлургических производств памятного знака, провести исследования по путям продвижения тульского металла и тульского оружия (один из них – поставки для строительства и вооружения кораблей Черноморского флота).







Согласно сохранившимся документам, 380 лет назад приступили к работе железоделательные заводы русского купца, заводчика и дипломата голландского происхождения Андрея Виниуса и его компаньонов.Отметить этот юбилей предлагается установкой на месте первых металлургических производств памятного знака, провести исследования по путям продвижения тульского металла и тульского оружия (один из них – поставки для строительства и вооружения кораблей Черноморского флота).

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