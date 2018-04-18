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18.04.2018 12:18 В Пролетарском суде Тулы рассматривается иск к ТЦ «РИО» "Вести-Тула"





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В ходе проведённой проверки было установлено, что эксплуатация данных помещений проходит с нарушениями требований пожарной безопасности. Они создают угрозу для жизни и здоровья посетителей торгового центра «РИО», и, в случае возникновения пожара, могут привести к гибели людей.



В связи с этим, прокурор Пролетарского района просит обязать предприятие «Торг Инвест» запретить деятельность помещений кинотеатра «Синема Стар» и подвального этажа торгового центра «РИО» до выполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки.





Запрет деятельности по эксплуатации ряда помещений в торговом центре «РИО». Такой иск рассматривается в эти минуты в Пролетарском районном суде Тулы.В ходе проведённой проверки было установлено, что эксплуатация данных помещений проходит с нарушениями требований пожарной безопасности. Они создают угрозу для жизни и здоровья посетителей торгового центра «РИО», и, в случае возникновения пожара, могут привести к гибели людей.В связи с этим, прокурор Пролетарского района просит обязать предприятие «Торг Инвест» запретить деятельность помещений кинотеатра «Синема Стар» и подвального этажа торгового центра «РИО» до выполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки.

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