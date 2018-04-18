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18.04.2018 12:11 В Тульской области эпидемия гриппа идет на спад "Вести-Тула"





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По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ обследовано 255 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 71-го. По причине высокой заболеваемости на прошедшей неделе был приостановлен образовательный процесс в 16 классах 6 школ и 3 группах 3 детских дошкольных учреждений.







На территории Тульской области продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю было зарегистрировано менее восьми тысяч случаев, что почти на четверть ниже уровня заболеваемости предыдущей недели и более чем на 17 процентов ниже эпидемического порога. Но в Туле среди взрослых порог все еще превышен на 16 процентов.По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ обследовано 255 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 71-го. По причине высокой заболеваемости на прошедшей неделе был приостановлен образовательный процесс в 16 классах 6 школ и 3 группах 3 детских дошкольных учреждений.

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