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НОВОСТИ | Общество



18.04.2018 12:00 Тулу озеленят на 6 миллионов 900 тысяч рублей
Анастасия Октябрьская



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6 миллионов 900 тысяч рублей. Такую сумму в этом году согласно муниципальному контракту потратят на озеленение оружейной столицы. Первая высадка – уже 21-ого апреля на общегородском субботнике.

«У нас увеличился ассортимент, увеличилось количество деревьев по сравнению с прошлым годом. Растения адаптированы к городским условиям. Будут посажены клёны, липы, сосны и туи», - рассказывает референт отдела благоустройства Управления по благоустройству администрации города Тулы Ольга Гресько.

А ещё пурпурная ива, барбарис, гортензия, спирея, сирень, кустовые розы и не только. Итого более 11-ти тысяч саженцев деревьев и кустарников отправятся на улицы нашего города. Только вот приживутся ли? Да – говорят специалисты и вот почему. «Растения, которые вы получаете из питомника, уже проходят школу жизни здесь. Мы раз в три-четыре сезона пересаживаем их с места на место, закаляем их», - утверждает генеральный директор ООО «Садовый лабиринт» Денис Скворцов.

Также согласно контракту к этому сезону закупили свыше двух тысяч многолетних растений и цветов. Зацветут на тульских клумбах этим летом ирисы, пионы, гайлардии и котовники. И глазу приятно, и дышать легче. Летом дерево небольшой величины за сутки выделяет столько кислорода, сколько нужно для дыхания 4 человек. А 1 гектар насаждений за 1 час поглощает около 8 литров углекислого газа. Сделать чище воздух в Туле можно уже в эту субботу. 21 апреля в городе оружейников пройдёт общегородской субботник. Присоединяйтесь.














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