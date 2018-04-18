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18.04.2018 12:00 Тулу озеленят на 6 миллионов 900 тысяч рублей Анастасия Октябрьская





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«У нас увеличился ассортимент, увеличилось количество деревьев по сравнению с прошлым годом. Растения адаптированы к городским условиям. Будут посажены клёны, липы, сосны и туи», - рассказывает референт отдела благоустройства Управления по благоустройству администрации города Тулы Ольга Гресько.



А ещё пурпурная ива, барбарис, гортензия, спирея, сирень, кустовые розы и не только. Итого более 11-ти тысяч саженцев деревьев и кустарников отправятся на улицы нашего города. Только вот приживутся ли? Да – говорят специалисты и вот почему. «Растения, которые вы получаете из питомника, уже проходят школу жизни здесь. Мы раз в три-четыре сезона пересаживаем их с места на место, закаляем их», - утверждает генеральный директор ООО «Садовый лабиринт» Денис Скворцов.



Также согласно контракту к этому сезону закупили свыше двух тысяч многолетних растений и цветов. Зацветут на тульских клумбах этим летом ирисы, пионы, гайлардии и котовники. И глазу приятно, и дышать легче. Летом дерево небольшой величины за сутки выделяет столько кислорода, сколько нужно для дыхания 4 человек. А 1 гектар насаждений за 1 час поглощает около 8 литров углекислого газа. Сделать чище воздух в Туле можно уже в эту субботу. 21 апреля в городе оружейников пройдёт общегородской субботник. Присоединяйтесь.

6 миллионов 900 тысяч рублей. Такую сумму в этом году согласно муниципальному контракту потратят на озеленение оружейной столицы. Первая высадка – уже 21-ого апреля на общегородском субботнике.«У нас увеличился ассортимент, увеличилось количество деревьев по сравнению с прошлым годом. Растения адаптированы к городским условиям. Будут посажены клёны, липы, сосны и туи», - рассказывает референт отдела благоустройства Управления по благоустройству администрации города Тулы Ольга Гресько.А ещё пурпурная ива, барбарис, гортензия, спирея, сирень, кустовые розы и не только. Итого более 11-ти тысяч саженцев деревьев и кустарников отправятся на улицы нашего города. Только вот приживутся ли? Да – говорят специалисты и вот почему. «Растения, которые вы получаете из питомника, уже проходят школу жизни здесь. Мы раз в три-четыре сезона пересаживаем их с места на место, закаляем их», - утверждает генеральный директор ООО «Садовый лабиринт» Денис Скворцов.Также согласно контракту к этому сезону закупили свыше двух тысяч многолетних растений и цветов. Зацветут на тульских клумбах этим летом ирисы, пионы, гайлардии и котовники. И глазу приятно, и дышать легче. Летом дерево небольшой величины за сутки выделяет столько кислорода, сколько нужно для дыхания 4 человек. А 1 гектар насаждений за 1 час поглощает около 8 литров углекислого газа. Сделать чище воздух в Туле можно уже в эту субботу. 21 апреля в городе оружейников пройдёт общегородской субботник. Присоединяйтесь.









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