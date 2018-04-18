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НОВОСТИ | Общество



18.04.2018 11:43 «Герой нашего времени» собрал в Туле полсотни журналистов со всей страны
София Гафарова



| фото |
Полсотни журналистов со всей страны съехались в Тулу на фестиваль телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Всего на творческий конкурс «Современник на экране» было прислано более 130 работ. Авторов самых лучших пригласили, чтобы принять участие в трехдневном фестивале.

«Тула – это земля героев. – Говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Мы давно хотели привезти сюда этот фестиваль. Поэтому большое спасибо Национальной ассоциации телерадиовещания за то, что они приехали с этим фестивалем в Тулу. И, конечно, он не мог бы состояться без поддержки губернатора Алексея Дюмина».

Целая плеяда телевизионных звезд приехала на фестиваль, чтобы не только принять участие в открытии, но и провести мастер-классы. Так член академии российского телевидения и известный шоумен Дмитрий Дибров рассказал от чего зависит успех телевизионного проекта. «Главный герой на телевидении – это зритель. Если это поймешь, все остальное не представляет никакой сложности», - уверен Дмитрий Дибров.

Помимо мастер-классов, гостей ждет и культурная программа фестиваля. В первый день - поездка в жемчужину тульского края Ясную Поляну. Но прежде впечатлила экскурсия по Музею оружия. «Я впервые в этом музее. Впечатление просто ошеломляющее», - говорит президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Больше всего терзает участников вопрос: кто же станет победителем конкурса. Жюри строго держит в секрете результаты конкурса. По словам председателя жюри фестиваля «Герой нашего времени», члена Академии российского телевидения Леонида Млечина, «…для меня герой – это журналист. Он придумал что-то интересное, захватил меня, заставил смотреть. Я такой же зритель, как и все. Члены жюри ничем не отличаются от миллионов телезрителей».

Впереди еще много мастер-классов от мэтров телевидения, участие в ток-шоу на ГТРК Тула и близкое знакомство с оружейной столицей. Сегодня это все же главный герой дня.
















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