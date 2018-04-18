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18.04.2018 11:13 В Туле отметили век со дня образования военных комиссариатов Алексей Еремин





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100 лет назад Тульская губерния оказалась одной из первых, на территории которой был создан военкомат. Первым его комиссаром был назначен Григорий Каминский, в честь которого переименована одна из улиц города-героя. С началом Великой Отечественной войны перед военными комиссариатами были поставлены сложные задачи. Туляки гордятся бойцами Тульского рабочего полка, которые героически обороняли родной город. Сотрудники военных комиссариатов не только сражались в его составе, но и занимались комплектованием. Победа досталась большой ценой - 183 тысячи туляков не вернулись домой.



Лихие 90-е. Организовывать работу комиссариата приходилось в условиях образования нового государственного устройства. «Сегодня армия совершенно другая – более оснащенная современным оружием и личным составом, боеготовая. В этом есть и наша заслуга», - говорит ветеран вооружённой службы Валерий Гончаров.



Нынешнее поколение достойно продолжает традиции ветеранов. Любимый город может спать спокойно, пока граница на замке, пока рубежи нашей Родины охраняют настоящие патриоты, герои своей страны. Так было несколько сот лет назад. Так есть и так будет на века, так будет всегда. Ветераны военных комиссариатов региона, и сегодня многое делают для укрепления обороноспособности России. Делятся с новыми поколениями своим бесценным опытом, показывают им пример профессионализма и преданности делу, активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи.

На протяжении века военкоматы помогали поддерживать и укреплять боеготовность войск страны. Выступая на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня образования военных комиссариатов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что «…пока есть вооруженные силы, пока есть военные комиссариаты, Россия как государство будет существовать. Сотрудники военкомат вносят большой вклад в обороноспособность нашей страны».100 лет назад Тульская губерния оказалась одной из первых, на территории которой был создан военкомат. Первым его комиссаром был назначен Григорий Каминский, в честь которого переименована одна из улиц города-героя. С началом Великой Отечественной войны перед военными комиссариатами были поставлены сложные задачи. Туляки гордятся бойцами Тульского рабочего полка, которые героически обороняли родной город. Сотрудники военных комиссариатов не только сражались в его составе, но и занимались комплектованием. Победа досталась большой ценой - 183 тысячи туляков не вернулись домой.Лихие 90-е. Организовывать работу комиссариата приходилось в условиях образования нового государственного устройства. «Сегодня армия совершенно другая – более оснащенная современным оружием и личным составом, боеготовая. В этом есть и наша заслуга», - говорит ветеран вооружённой службы Валерий Гончаров.Нынешнее поколение достойно продолжает традиции ветеранов. Любимый город может спать спокойно, пока граница на замке, пока рубежи нашей Родины охраняют настоящие патриоты, герои своей страны. Так было несколько сот лет назад. Так есть и так будет на века, так будет всегда. Ветераны военных комиссариатов региона, и сегодня многое делают для укрепления обороноспособности России. Делятся с новыми поколениями своим бесценным опытом, показывают им пример профессионализма и преданности делу, активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи.









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