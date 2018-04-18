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18.04.2018 10:39 Недобросовестные УК исключат из цепочки Татьяна Смирнова





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«Введение такой системы позволит исключить из цепочки оплаты коммунальных ресурсов недобросовестные управляющие компании, которые фактически пользуются чужими деньгами, не перечисляя их своевременно в ресурсоснабжающие организации. Этим они создают проблемы, в том числе, и собственникам», - говорит начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин.



Существуют три способа перехода на прямые договоры. Решением общего собрания или в принудительном порядке, если у управляющей компании зафиксирована судом двухмесячная задолженность. А новостройки автоматически получают прямые договоры. В Туле лишь четыре управляющих компании воздержались от нового формата. Без малого 80 УК перешли на прямые договоры.



По словам директора ООО «Тульская городская управляющая компания» Марины Аливохиной, «…финансовая дисциплина у многих собственников квартир, к сожалению, хромает. Раньше всю претензионную работу делала УК. Теперь с должниками будут работать непосредственные получатели денежных средств».



Мнение туляков относительно нововведения пока разнятся. Кто-то считает, что чем меньше посредников, тем лучше. Другие опасается, что будет много квитанций с разными сроками оплаты.

Впрочем, не факт, что платежек будет много. Сократить количество квитанций возможно, если ресурсоснабжающие организации и управляющие компании выберут единого платежного агента, от которого и будет поступать единая квитанция.



Что делать, если из крана течет ржавая вода, а зимой в квартире холодно. С этими вопросами жители по-прежнему будут обращаться в свои управляющие компании, которые не имеют права им отказать и отправить в ресурсоснабжающие организации, которые собственно и перечисляются деньги. Проблемами жители продолжают заниматься управляющие компании.







Федеральный закон о прямых платежах подписан. Начинается жизнь в новом формате договорных отношений между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями. Впрочем, в Тульской области эти новшества начали внедряться еще летом прошлого года. Плюсы прямых платежей налицо.«Введение такой системы позволит исключить из цепочки оплаты коммунальных ресурсов недобросовестные управляющие компании, которые фактически пользуются чужими деньгами, не перечисляя их своевременно в ресурсоснабжающие организации. Этим они создают проблемы, в том числе, и собственникам», - говорит начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин.Существуют три способа перехода на прямые договоры. Решением общего собрания или в принудительном порядке, если у управляющей компании зафиксирована судом двухмесячная задолженность. А новостройки автоматически получают прямые договоры. В Туле лишь четыре управляющих компании воздержались от нового формата. Без малого 80 УК перешли на прямые договоры.По словам директора ООО «Тульская городская управляющая компания» Марины Аливохиной, «…финансовая дисциплина у многих собственников квартир, к сожалению, хромает. Раньше всю претензионную работу делала УК. Теперь с должниками будут работать непосредственные получатели денежных средств».Мнение туляков относительно нововведения пока разнятся. Кто-то считает, что чем меньше посредников, тем лучше. Другие опасается, что будет много квитанций с разными сроками оплаты.Впрочем, не факт, что платежек будет много. Сократить количество квитанций возможно, если ресурсоснабжающие организации и управляющие компании выберут единого платежного агента, от которого и будет поступать единая квитанция.Что делать, если из крана течет ржавая вода, а зимой в квартире холодно. С этими вопросами жители по-прежнему будут обращаться в свои управляющие компании, которые не имеют права им отказать и отправить в ресурсоснабжающие организации, которые собственно и перечисляются деньги. Проблемами жители продолжают заниматься управляющие компании.









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