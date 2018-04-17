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НОВОСТИ | Общество



17.04.2018 18:40 Губернатор дал поручения по программе «Формирование комфортной городской среды»
Вести-Тула

Губернатор дал поручения по программе «Формирование комфортной городской среды»

| фото |
«Парк уездного периода» в Крапивне, крепость на Соборной горе в Чекалине, подземный ход в Венёве, а Богородицк - город-театр: в Туле прошло заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что прошло рейтинговое голосование в десяти муниципальных образованиях. Жители выразили своё мнение об объектах, которые надо отреставрировать и привести в порядок. Глава области резюмировал, что помощь муниципалитетам будет оказывать Минфин.

«Поручаю Министерству финансов Тульской области оказывать муниципальным образованиям методологическую помощь при заключении контрактов на выполнение работ по программе, - сказал Алексей Дюмин. - Главам администраций всех муниципальных образований поручаю взять под личный контроль ход контрактирования по программе «Формирование комфортной городской среды», завершить объявление конкурсных процедур по определению подрядных организаций в срок до 15 мая. Предлагаю одобрить конкурсные заявки и направить представленные проекты в Минстрой России для участия в данном конкурсе».
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