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17.04.2018 18:22 В ДТП у деревни Прудное погибли два человека Вести-Тула





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От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажирка «Хёндэ». Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.







Сегодня днём в ДТП под Тулой погибли два человека. Авария произошла в районе поворота на деревню Прудное. Столкнулись грузовик «ДАФ» и автомобиль «Хёндэ Крета». По сообщению сотрудников полиции, по предварительным данным, грузовик врезался в кроссовер, когда тот разворачивался.От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажирка «Хёндэ». Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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