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НОВОСТИ | Общество



17.04.2018 18:03 Управляющие компании лишились чужих денег
Вести-Тула

Управляющие компании лишились чужих денег

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О переходе на прямые договоры сегодня шла речь на брифинге начальника региональной жилищной инспекции. По словам Алексея Бирюлина, федеральный закон подписан, и теперь мы начинаем жить по-другому. В настоящее время вводится новый формат договорных отношений между собственниками квартир и ресурсоснабжающих организаций. Теперь ресурсники будут получать средства от жителей напрямую.

Как считает Алексей Бирюлин, «введение такой системы позволит исключить из цепочки оплаты коммунальных ресурсов недобросовестные управляющие компании, которые фактически пользуются чужими деньгами, не перечисляя их своевременно в адрес ресурсоснабжающей организации, создавая проблемы собственникам и затрудняя деятельность ресорсоснабжающей организации».

Изменится ли что-то для собственников квартир, и что думают туляки по поводу прямых договоров, расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.
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