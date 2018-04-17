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17.04.2018 17:24 Тульский «Сплав» представил на выставке в Малайзии неуправляемую ракету Вести-Тула





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Еще одним экспонатом стала неуправляемая авиационная ракета. Она способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. Также на выставке представлена 122-мм неуправляемый реактивный снаряд к реактивной системе залпового огня «Град». Он поражает цель на расстоянии до 30 км и пробивает броню толщиной до 120 мм. Температурный диапазон боевого применения составляет от – 40 до +50 по Цельсию.



Тульский «Сплав» принимает участие в Международной азиатской выставке вооружения и военной техники «DSA-2018» в Малайзии. Тульское предприятие представляет неуправляемые реактивные снаряды для наземных и морских систем залпового огня, а также авиации. Среди экспонатов – 140-мм реактивный снаряд с повышенной дальностью стрельбы к огнеметно-зажигательному комплексу «Огонь».Еще одним экспонатом стала неуправляемая авиационная ракета. Она способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. Также на выставке представлена 122-мм неуправляемый реактивный снаряд к реактивной системе залпового огня «Град». Он поражает цель на расстоянии до 30 км и пробивает броню толщиной до 120 мм. Температурный диапазон боевого применения составляет от – 40 до +50 по Цельсию.

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