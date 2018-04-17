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17.04.2018 17:08 Губернатор вручил благодарности сотрудникам тульских военкоматов Вести-Тула





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«Отдельная благодарность ветеранам военного комиссариата, - сказал Алексей Дюмин. - Вы делитесь с новым поколением своим бесценным опытом, подаете пример профессионализма и преданности делу. Спасибо вам большое за многолетний труд! В нашем регионе особенное отношение к воинской службе. Ответственность за судьбу Отечества – одна из черт характера туляков, а профессия родину защищать всегда считалась почетной. Во многом благодаря вам она остается такой и сегодня».



В Туле отметили 100-летие со дня образования военных комиссариатов. Торжественное собрание прошло в здании областной филармонии. Всех собравшихся поздравил губернатор Алексей Дюмин. Тем, кто особо отличился, глава региона вручил благодарственные письма и ценные подарки.«Отдельная благодарность ветеранам военного комиссариата, - сказал Алексей Дюмин. - Вы делитесь с новым поколением своим бесценным опытом, подаете пример профессионализма и преданности делу. Спасибо вам большое за многолетний труд! В нашем регионе особенное отношение к воинской службе. Ответственность за судьбу Отечества – одна из черт характера туляков, а профессия родину защищать всегда считалась почетной. Во многом благодаря вам она остается такой и сегодня».





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