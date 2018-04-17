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17.04.2018 16:55 Тульские спасатели отработали действия при паводке и возгорании травы Надежда Долгих





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Огонь удалось потушить, не допустив его дальнейшего распространения. Как рассказал начальник управления организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ Андрей Романченко, «в целом по территории России установлен норматив на сбор и выезд на полученное сообщение о пожаре и возгорании - одна минута. Были применены восемь отделений на автоцистернах, два лесопожарных комплекса, подразделения вооруженных сил. Каждый выполнял свою задачу».



Чаще всего причиной возгорания сухой травы по весне является человеческий фактор. Поэтому сотрудники МЧС предупреждают: не стоит поджигать траву, а также следует убирать за собой мусор и соблюдать меры противопожарной безопасности.



Другая проблема, с которой сталкиваются по весне – паводок. «Переправа по веревке возможна при небольшом разливе, когда река находится в берегах. Основной вид – лодочная переправа», - объяснил старший государственный инспектор центра ГИМС Тулы Виктор Раш.



Паводок и пожары: этот апрель принёс нам и то, и другое. Однако благодаря работе спецслужб можно рассчитывать на быстрое реагирование и, конечно, спасение.



Сухая прошлогодняя трава загорелась в Туле, охватила площадь в 500 квадратных метров. Возможно возгорание находящихся рядом торговых центров и жилых домов. Такова легенда сотрудников МЧС, которые проводят сегодня учения как всегда в максимально приближенных к реальным условиях.Огонь удалось потушить, не допустив его дальнейшего распространения. Как рассказал начальник управления организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ Андрей Романченко, «в целом по территории России установлен норматив на сбор и выезд на полученное сообщение о пожаре и возгорании - одна минута. Были применены восемь отделений на автоцистернах, два лесопожарных комплекса, подразделения вооруженных сил. Каждый выполнял свою задачу».Чаще всего причиной возгорания сухой травы по весне является человеческий фактор. Поэтому сотрудники МЧС предупреждают: не стоит поджигать траву, а также следует убирать за собой мусор и соблюдать меры противопожарной безопасности.Другая проблема, с которой сталкиваются по весне – паводок. «Переправа по веревке возможна при небольшом разливе, когда река находится в берегах. Основной вид – лодочная переправа», - объяснил старший государственный инспектор центра ГИМС Тулы Виктор Раш.Паводок и пожары: этот апрель принёс нам и то, и другое. Однако благодаря работе спецслужб можно рассчитывать на быстрое реагирование и, конечно, спасение.





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