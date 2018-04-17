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НОВОСТИ | Общество



17.04.2018 16:23 В Туле Дмитрий Дибров рассказал, от чего зависит успех телепроекта
Вести-Тула

В Туле Дмитрий Дибров рассказал, от чего зависит успех телепроекта

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В Туле прошёл мастер-класс члена Академии российского телевидения Дмитрия Диброва. Известный шоумен рассказал, от чего зависит успех телевизионного проекта участникам фестиваля «Герой нашего времени». Он проходит уже в одиннадцатый раз, но впервые на тульской земле. Торжественная церемония открытия прошла сегодня в полдень в большом зале Музея оружия.

В течение трех дней для участников и гостей, прибывших в оружейную столицу со всех концов России, будут организованы мастер-классы известных тележурналистов и экспертов медиаотрасли.

«Главный герой на телевидении – это зритель. Если это поймешь, все остальное не представляет никакой сложности», - уверен Дмитрий Дибров.

Как рассказал член Академии российского телевидения Эдуард Сагалаев, «проводили фестиваль в разных городах, в том числе в Петербурге, в Уфе, в Пензе, но Тула – особый город, город-герой, город воинской и трудовой славы. Нас здесь очень тепло принимают. Уверен, что фестиваль пройдет на высоком уровне».

Член Академии российского телевидения, председатель жюри фестиваля «Герой нашего времени» Леонид Млечин считает, что «если скучно, если журналист с первого кадра, с первой фразы не захватил, значит, я переключился на другой канал. Главное – оригинальность. Эта профессия для амбициозных людей, которые утром просыпаются с мыслью обогнать коллег, потрясти зрителя, читателя, слушателя».
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