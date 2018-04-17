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НОВОСТИ | Общество



17.04.2018 17:31 Журналисты ГТРК "Тула" вошли в число лучших в Премии "Блогер Года. Центр России"
Вести-Тула

Тульские представители Медиаклуба «Ростелекома» стали лучшими в Премии «Блогер Года. Центр России»

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.

Александр Абрамков, вице-президент – директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Основную долю услуг наша компания оказывает конечным потребителям. Мы находимся с ними в постоянном общении, и уровень взаимопонимания напрямую зависит от точности, ёмкости и простоты речи. Поэтому мы с удовольствием поддержали конкурс, который ставит целью поднять качество печатного слова. Для нас это возможность заявить журналистам и блогерам, что «Ростелеком» всегда готов к сотрудничеству. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать такую нужную сейчас Премию».

Михаил Шор, организатор Премии «Блогер Года. Центр России»:
«В 2018 году «Блогер Года» шагнул за привычные границы. Конкурс набрал такую популярность, что мы приняли решение пригласить к участию не только блогеров, но и журналистов со всего Центрального федерального округа. Таким образом Премия охватила все возможные источники информации – от микро- и видеоблогов до профессиональных статей и телепрограмм».

В шести журналистских номинациях от представителей СМИ ЦФО на конкурс было подано 570 работ, 98 из которых – от Тульского региона. После второго тура голосования жюри были названы победители конкурса. В итоге две номинации возглавили тульские журналисты: «Лучшая статья Центра России» – Татьяна Алексеева (еженедельник «Слобода», Тула) и «Лучший новостной материал Центра России» – Юлия Королева (портал Myslo.ru, Тула).

Кроме того, работы представителей тульских СМИ заняли призовые места и в других номинациях. Так, в номинации «Лучший радиосюжет Центра России» второе и третье места завоевали работы Федосовой Екатерины (ВГТРК, Тула), в номинации «Лучший ТВ-сюжет Центра России» - третье место у работы Октябрьской Анастасии (ВГТРК, Тула). В номинации «Лучший новостной материал Центра России» третье место поделили работы Вернигориной Кристины (портал Myslo.ru) и Жуковой Анны («Комсомольская правда» в Туле»).

Беспроводной доступ в интернет в общественных местах давно стал необходимой нормой. Пакет услуг «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» ориентирован на бизнес, связанный с большим наплывом клиентов, например, заведения общепита, отели или торговые центры. Он позволяет обратиться к посетителю через стартовую страницу доступа, информируя о спецпредложениях, акциях или меню. Эта же площадка может быть передана под рекламу сторонним компаниям. Обязательная регистрация пользователей позволяет провести анализ аудитории чтобы, к примеру, скорректировать политику продаж.

Оставить заявку на подключение услуги можно любым удобным способом: на сайте «Ростелекома», в ближайшем Центре продаж и обслуживания клиентов или по бесплатному телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.
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