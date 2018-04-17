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17.04.2018 15:10 В Новомосковске мастер-класс провёл заслуженный тренер России по хоккею Игорь Захаркин Анастасия Октябрьская





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Как рассказал заслуженный тренер России, профессор кафедры теории и методики хоккея, заведующий кафедрой хоккея РГУФК Игорь Захаркин, «хоккей и технологии хоккейные так быстро и стремительно развиваются во всём мире. И, конечно же, нашим тренерам нужно обязательно о них знать, владеть, чтобы мы всегда были конкурентоспособными».



Обо всём этом с глазу на глаз, тет-а-тет, персонально - с каждым из десяти тренеров новомосковской «Виктории». По словам старшего тренера ХК «Виктория» Владимира Андреянова, «с такими людьми даже пообщаться и послушать их истории и жизненный опыт – это дорогого стоит».



Такая возможность у тренеров новомосковской команды появилась благодаря генеральному спонсору – компании «Полипласт». В минувшие выходные ей исполнилось 15 лет. «Мы взяли шефство над хоккейным клубом «Виктория» три с лишним года назад и системно и постепенно начали его развивать», - сообщил генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв.



По программе аттестации и обучения у тренерского состава «Виктории» впереди ещё немало встреч с легендами хоккея. По словам генерального директора ХК «Виктория» Алмаза Бадретдинова, «такого рода встречи, я надеюсь, будут носить системный характер. Также ожидается приезд шведского специалиста Бьёрна в конце мая - человек, который работает чисто над катанием. И мы очень надеемся на положительный результат и прогресс от этих встреч».



И он уже есть. Впервые в истории тульского хоккея наша команда стала победителем Всероссийских соревнований Клуба имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба». Взойти на пьедестал было не просто, признаются тренеры хоккейного клуба «Виктория». Теперь задача – удержаться на нём.



Это кадры 1993 года. Тогда наша сборная в финале обошла сборную Швеции со счётом 3:1 и взяла золото Чемпионата мира. Впервые в истории современной России! К победе «Красную машину» привёл Борис Михайлов. На тренерской скамейке вместе с ним был и Игорь Захаркин.Как рассказал заслуженный тренер России, профессор кафедры теории и методики хоккея, заведующий кафедрой хоккея РГУФК Игорь Захаркин, «хоккей и технологии хоккейные так быстро и стремительно развиваются во всём мире. И, конечно же, нашим тренерам нужно обязательно о них знать, владеть, чтобы мы всегда были конкурентоспособными».Обо всём этом с глазу на глаз, тет-а-тет, персонально - с каждым из десяти тренеров новомосковской «Виктории». По словам старшего тренера ХК «Виктория» Владимира Андреянова, «с такими людьми даже пообщаться и послушать их истории и жизненный опыт – это дорогого стоит».Такая возможность у тренеров новомосковской команды появилась благодаря генеральному спонсору – компании «Полипласт». В минувшие выходные ей исполнилось 15 лет. «Мы взяли шефство над хоккейным клубом «Виктория» три с лишним года назад и системно и постепенно начали его развивать», - сообщил генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв.По программе аттестации и обучения у тренерского состава «Виктории» впереди ещё немало встреч с легендами хоккея. По словам генерального директора ХК «Виктория» Алмаза Бадретдинова, «такого рода встречи, я надеюсь, будут носить системный характер. Также ожидается приезд шведского специалиста Бьёрна в конце мая - человек, который работает чисто над катанием. И мы очень надеемся на положительный результат и прогресс от этих встреч».И он уже есть. Впервые в истории тульского хоккея наша команда стала победителем Всероссийских соревнований Клуба имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба». Взойти на пьедестал было не просто, признаются тренеры хоккейного клуба «Виктория». Теперь задача – удержаться на нём.





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