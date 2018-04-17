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17.04.2018 13:04 Сегодня православные отмечают Радоницу "Вести-Тула"





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Но, по православной традиции, поминать не значит оплакивать. На слезы в этот день вообще наложен запрет, как и на ссоры, ругань, алкоголь. Для истинно верующих ушедшие продолжают свой путь в ином, более совершенном мире, оставив земные трудности и болезни. И вспоминать их следует добрыми словами, с радостью. Кстати, есть мнение само название Радоница происходит от слова радость. Ведь праздник Пасхи продолжается.



«Мы не должны уподобляться языческим тризнам, которые когда-то совершались нашими предками. – Говорит руководитель информационного отдела Тульской епархии игумен Агафангел. – В этот день должна быть христианская молитва. Посещая могилы умерших, нужно взять с собой Евангелие, чтобы соединить чтение с молитвой об упокоении».



Сегодня православные поминают усопших. Этот день называется Радоницей, когда принято ходить на кладбище, посещать могилы близких, поминать их.Но, по православной традиции, поминать не значит оплакивать. На слезы в этот день вообще наложен запрет, как и на ссоры, ругань, алкоголь. Для истинно верующих ушедшие продолжают свой путь в ином, более совершенном мире, оставив земные трудности и болезни. И вспоминать их следует добрыми словами, с радостью. Кстати, есть мнение само название Радоница происходит от слова радость. Ведь праздник Пасхи продолжается.«Мы не должны уподобляться языческим тризнам, которые когда-то совершались нашими предками. – Говорит руководитель информационного отдела Тульской епархии игумен Агафангел. – В этот день должна быть христианская молитва. Посещая могилы умерших, нужно взять с собой Евангелие, чтобы соединить чтение с молитвой об упокоении».



















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